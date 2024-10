Viceprimarul USR Flavia Boghiu incepe cu stangul procesul intentat de procurorii DNA in Afacerea Amural

Viceprimarul USR Flavia Boghiu a pierdut o prima etapa in procesul pe care procurorii anticoruptie i-lau intentat ei si unui fucntionar public in Afacerea Amural. Ea a fost trimis in judecata pentru fapte de coruptie.Boghiu a contestat competenta magistratilor de la Tribunalul Brasov de a judeca aceasta speta.Solutia pe scurt:In baza art. 345 alin. (1) Cod de procedura penala, respinge cererile si exceptiile invocate de inculpata BOGHIU FLAVIA RAMONA, prin aparator ales. In baza art. 342 ... citește toată știrea