Victima la doi pasi de Urgente: Biciclist si taximetrist, fiecare cu alta "prioritate" in giratoriu

Un taximetrist a "agatat" un biciclist vineri, 7 ianuarie, in giratoriul de pe Calea Bucuresti din Brasov, in zona Spitalului Judetean. Biciclistul a fost ranit, fiind preluat de SMURD si dus la Urgente."In jurul orei 10.35, un barbat, care conducea un autovehicul in sensul giratoriu situat pe strada Calea Bucuresti din municipiul Brasov (intersectie strada Calea Bucuresti cu strada Carpatilor) a surprins si accidentat un biciclist. Victima a ... citeste toata stirea