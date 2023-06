Miercuri, 21 iunie, oamenii legii au fost sesizati de catre un barbat cu privire la faptul ca, in jurul orei 4.30, in timp ce se afla in parcul de pe strada Cocorului, din municipiul Brasov, ar fi fost agresat fizic de trei persoane, care l-ar fi deposedat apoi de telefonul mobil si un portofel ce continea documente personale."Cercetarile efectuate in cauza de politisti au dus ... citeste toata stirea