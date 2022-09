Luni, 19 septembrie, in jurul orelor 21.00, o femeie care conducea un autoturism pe strada Calea Fagarasului din municipiul Brasov a surprins si accidentat un pieton, care era angajat in traversarea strazii. In urma accidentului rutier a rezultat o victima, pietonul, care a fost transportat la spital pentru investigatii medicale."La testarea conducatoarei auto din punct de vedere al ... citeste toata stirea