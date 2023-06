In accidentul feroviar mortal petrecut aseara in localitatea Orlesti din judetul Valcea sunt 5 victime, dintre care o femeie de 45 de ani a decedat. Victimele sunt din judetul Brasov. Trenul de tip Regio Expres 2011, ce circula pe directia Caracal-Sibiu si transporta aproximativ 50 de pasageri, a intrat in coliziune cu un autoturism. Persoana decedata este o femeie in varsta de 45 de ani, din judetul Brasov, pasagera in dreapta fata. De asemenea, soferul de 46 de ani si alti trei pasageri din ... citeste toata stirea