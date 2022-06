Victimele violentei domestice pot beneficia, temporar, de locuintele de necesitate sau de cele sociale

Locuintele de necesitate, adica locuintele in care pot locui, o perioada limitata, cei ce au ramas fara casa din cauza unor catastrofe naturale sau accidente, vor putea fi folosite si de catre victimele violentei domestice, potrivit unei propuneri legislative ce a primit joi, 23 iunie, votul decisiv din Parlament, cel al Camerei Deputatilor. In plus, victimele violentei domestice vor putea fi cazate temporar si in locuinte sociale.Masurile cuprinse in proiectul de lege, ce mai trebuie doar ... citeste toata stirea