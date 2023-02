Victor Piturca, eliberat si pus sub control judiciar

Victor Piturca (66 de ani) a fost retinut luni de catre Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Mandatul de retinere de 24 de ore al lui Victor Piturca a expirat in dimineata zilei de marti, iar procurorii DNA nu au cerut arestarea fostului selectioner. Astfel, Piturca a fost plasat sub control judiciar. Inainte de a pleca acasa, Victor Piturca a oferit o prima reactie, insa nu a vrut sa dea prea multe detalii in fata jurnalistilor: "N-am nicio treaba cu aceasta afacere", a spus antrenorul. ... citeste toata stirea