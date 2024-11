Victor Ponta, candidat PSD la parlamentare, are un apartament de 200 de mp in Istanbul si a incasat dividende de 150.000 de euro de la firma sa de consultanta

Victor Ponta, cap de lista la Camera Deputatilor in Dambovita din partea PSD, detine un apartament de 200 de mp in Istanbul achizitionat in 2021 si a incasat anul trecut dividende de aproximativ 150.000 de euro de la firma sa de consultanta, conform ultimei declaratii de avere publicate pe site-ul ANI.Conform documentului, Ponta mai detine un apartament de 95 de mp, cumparat in 2012, fara sa mentioneze insa adresa.Consilierul liderului PSD Marcel Ciolacu a declarat ca are in conturi ... citește toată știrea