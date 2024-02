Victor Ponta il provoaca pe procurorul Portocala: "Am fost crescut la Gara de Nord, daca vrea vine si el la Ploiesti, ne batem la el pe strada"

Victor Ponta a trecut la amenintari golanesti dupa ce procurorul zis Portocala l-a avertizat ca il va aduce in fata instantei pentru ca l-a facut infractor.Fostul premier l-a provocat pe Mircea Negulescu si i-a transmis ca il asteapta la "o bataie in strada, in Ploiesti, ca esti interlop". Potrivit lui Victor Ponta, Mircea ... citește toată știrea