Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta privind plata garzii pentru angajatii din domeniul sanitar. Este vorba despre indemnizatii de 500 - 1.000 de lei pentru medici specialisti si de 250 - 500 de lei pentru rezidenti."Au fost niste precizari legate de acordarea acelor indemnizatii personalului medical; medicilor care efectueaza garzi, in valoare de 500 pana la 1.000 lei. Am introdus o noua categorie pe care nu trebuie in niciun fel sa o ... citeste toata stirea