VIDEO 12 cabinete medicale din cadrul Ambulatoriului de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, dotate cu echipamente de ultima generatie

Consiliul Judetean Brasov a incheiat procedurile de achizitie pentru toate echipamentele, aparatura medicala si mobilierul incluse in proiectul cu finantare europeana destinat dotarii Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov.In aceasta perioada sunt in curs de semnare contractele pentru ultimele trei loturi de echipamente, dintre care doua s-au regasit de la inceput in proiect, iar unul a fost achizitionat din economiile rezultate in urma procedurilor de ... citeste toata stirea