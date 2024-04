VIDEO: 18 strazi din Sacele vor fi asfaltate in acest an

Mai multe strazi din municipiul Sacele vor fi asfaltate in acest an.In zonele unde am deja am finalizat lucrarile de apa si canal urmeaza proiecte de asfaltare. In acest an avem in vedere tot cartierul Baciu. Vor incepe lucrarile cam peste o luna. In zona sunt undeva la 18 strazi. Vom incepe sa le asfaltamDe ... citește toată știrea