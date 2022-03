VIDEO 22 de incendii de vegetatie produse in 24 de ore, in judetul Brasov. ISU: Cetatenii sa renunte la igienizarea terenurilor prin incendiere

In ultimele 24 de ore in judetul Brasov au fost 22 de incendii de vegetatie uscata produse, cel mai probabil, prin utilizarea focului in spatii deschise pentru igienizarea terenurilor, se arata intr-un comunicat al ISU Brasov.Incendiile la care au intervenit pompierii militari au fost semnalate pe raza localitatilor: Parau, Feldioara, Ilieni, Racos, Augustin, Rupea, Beclean, Cincu, Hallchiu, Satul Nou, Feldioara si Soars, din judetul Brasov."In ciuda semnalelor de alarma ... citeste toata stirea