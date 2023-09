Sute de perchezitii au loc in tara pentru destructurarea unor grupari infractionale organizate de trafic de droguri, trafic de minori si pornografie infantila. 250 de persoane vor fi aduse la audieri.La acest moment, in cadrul unei ample operatiuni, Politia Romana si procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Jandarmeriei Romane, efectueaza peste 50 de actiuni operative, pentru destructurarea unor grupari infractionale organizate, specializate in trafic de droguri, trafic de persoane si de minori, ... citeste toata stirea