VIDEO A fost asternut primul strat de asfalt pe DN1, la Codlea

DRDP Brasov transmite ca au inceput asfaltarile pe DN1, la Codlea.Lucrarile de reparatii, pe DN1, intre Codlea si Vladeni, incepute in urma cu trei zile, avanseaza.Lucrarile constau in asternerea unui covor asfaltic (schimbarea totala a stratului de uzura) pe un tronson de 6,5 km si vor dura aproximativ o luna, timp in care, in zona au fost introduse restrictii de circulatie.Reprezentantii DRDP Brasov au transmis ca au inceput asfaltarile, iar vineri, a fost asternut primul strat de ... citește toată știrea