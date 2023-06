Principalul suspect in cazul dublei crime de la Timisoara a fost prins joi seara.Suspectul in cazul dublei crime de la Timisoara a fost prins, joi seara, pe strada, el fiind inconjurat de fortele de ordine. Barbatul nu a opus rezistenta si s-a predat.Barbatul are 38 de ani, iar in cursul zilei a fost acasa pentru a-si schimba hainele, apoi a plecat in oras.Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca portretul robot si imaginile difuzate cu suspectul au dus la identificarea si prinderea ... citeste toata stirea