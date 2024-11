VIDEO Accident grav in judetul Alba. Un autobuz cu 42 de persoane si un autoturism s-au ciocnit

Un accident rutier grav a avut loc vineri seara intre un autocar si un autoturism, in judetul Alba. A fost activat Planul Rosu de Interventie.Autoritatile au activat, vineri seara, Planul Rosu de Interventie in urma unui accident in care au fost implicate un autobuz cu 42 de persoane si un autoturism. Evenimentul s-a produs in localitatea Tauti, judetul Alba, iar sapte persoane au fost transportate la spital, potrivit News.ro.Informatiile preliminare indica de asemenea ca patru dintre ... citește toată știrea