VIDEO Accident intre un TIR si un autocar plin cu copii, in Constanta. A fost activat Planul Rosu de Interventie

Accident intre un TIR si un autocar cu 57 de cetateni ucraineni, dintre care 42 minori, in Constanta. Doi adulti si 13 copii au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar patru persoane au fost transportate la spital.Autoritatile din Constanta au activat Planul Rosu de interventie, in noaptea de duminica spre luni, dupa un accident intre un autocamion de mare tonaj si un autocar cu 57 de cetateni ucraineni, dintre care 42 minori. In urma ... citește toată știrea