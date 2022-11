Video. Accidentul de pe strada D-na Stanca a fost surprins de o camera de supraveghere

In accidentul rutier produs duminica, 6 noiembrie a.c., in dreptul statiei peco de pe strada D-na Stanca din Fagaras, un copil de un an si trei luni a fost transportat la spital in stop cardio respirator. Tatal micutului n-a mai asteptat salvatorii si-a luat copilul si l-a dus la spital. Trei autoturisme au fost implicate, un microbuz si doua autoturisme. O camera de supraveghere a surprins momentul in care un autoturism incetineste pentru a vira la stanga. Un microbuz l-a izbit insa violent si ... citeste toata stirea