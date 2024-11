VIDEO Adrian Vestea si 23 de consilieri judeteni au depus juramantul

Adrian Vestea a depus juramantul pentru un nou mandat in fruntea Consiliului Judetean BrasovAdrian Vestea si 23 dintre cei 34 de consilieri judeteni au depus joi, juramantul.Consiliul Judetean Brasov, in formula rezultata dupa alegerile locale din 9 iunie 2024, s-a constituit joi, 21 noiembrie 2024, in cadrul unei ceremonii festive, odata cu momentul depunerii juramantului de catre presedintele ales, Adrian-Ioan Vestea, si de 23 de consilieri ale caror mandate au fost validate de instanta, ... citește toată știrea