De Ziua Familiei, AFI Brasov l-a adoptat pe BRUNI, cel mai tanar urs din Sanctuarul AMP Libearty din Zarnesti. Prima intalnire cu fratiorul lui, BAFI, a fost plina de emotii. BAFI ti-a pregatit si tie un filmulet.BRUNI este in prezent cel mai mic locatar al sanctuarului AMP Libearty. A ajuns in sanctuar in primavara lui 2021, cand avea doar 3 luni. Fusese gasit singur, undeva pe marginea drumului in Maramures. Era infometat, inconjurat de o haita de ... citeste toata stirea