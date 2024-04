VIDEO: Alexandra Crivineanu: PSD si PNL nu au blocat lucrarile Consiliului Local timp de 4 ani de zile

PSD si PNL a votat, timp de 4 ani de zile, peste 3.200 de hotarari de Consiliul Local initiate numai de primarul Allen Coliban.,,PSD si PNL nu au blocat lucrarile Consiliului Local. Acest praf in ochi aruncat in fata brasovenilor cum ca ne-am opune, am bloca lucrarile sedintei, cum ca noi suntem impotriva constructiei ... citește toată știrea