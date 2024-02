Zilele trecute, comisarii ANPC au gasit, intr-un magazin alimentar din Brasov, ambajale pentru produse alimentare, tinute in toaleta.La finalul saptamanii trecute, comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au fost in vizita de lucru si in Brasov.Printre alte locatii, inspectorii au verificat magazinul alimentar Berezka, situat pe Calea Bucuresti. Magazinul se ocupa cu ... citeste toata stirea