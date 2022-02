VIDEO Ambasadorul Irlandei a venit la Brasov

Primarul Allen Coliban a primit in cursul zilei de ieri vizita Ambasadorului Extraordinar si Plenipotentiar al Republicii Irlanda la Bucuresti, Excelenta Sa domnul Paul McGarry, aflat in prima sa vizita oficiala la Brasov.Desi, in prima faza, discutiile pareau sa se concentreze pe dezvoltarea infrastructurii de sanatate, in special pe construirea celor doua spitale, regional si pneumoftiziologie, si pe industria aeronautica, pana la final, cele doua parti au abordat mai multe teme de interes, ... citeste toata stirea