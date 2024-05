VIDEO Amenzi de 12.000 de lei, dupa ce o nunta a blocat toata circulatia, in Teleorman

Doua amenzi in valoare totala de 12.000 de lei au fost date de politisti, dupa ce o nunta a blocat toata circulatia in localitatea Buzescu din judetul Teleorman.O nunta a blocat toata circulatia, pe strazi si trotuare, sambata, in localitatea Buzescu din judetul Teleorman.Organizatorii evenimentului au scos mobilier, covoare rosii si ornamente pe trotuare, iar circulatia autovehiculelor a devenit imposibila, in conditiile in care un alai format din autovehicule si pietoni a blocat strazile, ... citește toată știrea