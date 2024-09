VIDEO Angajatii MAI intervin in 11 localitati din judetele Galati si Vaslui, afectate de inundatii

Angajatii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) intervin, duminica, in 9 localitati din judetul Galati si 2 localitati din judetul Vaslui, afectate de inundatii."Efectivele Ministerului Afacerilor Interne actioneaza in continuare pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, situatii deosebite fiind inregistrate in fiind judetele Galati si Vaslui unde au fost afectate aproximativ 5.890 gospodarii, 303 persoane au fost evacuate, 5 persoane au fost gasite decedate", ... citește toată știrea