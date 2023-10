Un atac terorist a avut loc luni seara in Bruxelles. Un barbat a ucis doua peroane dupa ce a strigat "Allahu Akbar".Cel putin doua persoane au fost ucise cu focuri de arma, luni seara, in jurul orei locale 19.00, la Bruxelles, iar suspectul a fugit, a declarat pentru AFP parchetul din capitala Belgiei.Ucigasul se declara membru ISIS si a impuscat doi fani ai Suediei, inaintea meciului cu Belgia. UEFA a suspendat partida.Impuscaturile au avut loc in jurul orei 19:15, in apropiere de ... citeste toata stirea