VIDEO Autostrada A13 Sibiu - Fagaras: Makyol a reluat lucrarile, in ciuda vremii geroase

Constructorul Makiol a reluat munca la Autostrada A13 Sibiu - Fagaras in pofida gerului.Constructorul turc a reluat munca in santier la Autostrada A13 Sibiu - Fagaras, cu aproape 1.000 de muncitori.Constructorul Autostrazii A13 Sibiu - Fagaras a reluat activitatea, in ciuda vremii geroase, anunta vineri Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov.Potrivit DRDP Brasov, antreprenorul turc Makyol lucreaza pe mai multe sectiuni, in special in zona podurilor, la ... citește toată știrea