VIDEO - Barbati din Zarnesti, prinsi de jandarmii brasoveni, in timp ce aruncau 80 de kg de deseuri in loc nepermis

Jandarmii montani au surprins, in zona Barsa Fierului din orasul Zarnesti, trei barbati in timp ce aruncau o cantitate de aproximativ 80 de kg de gunoi menajer intr-o zona ferita, dar care se afla in fondul forestier.Fapta barbatilor a fost sanctionata de jandarmi cu amenda in valoare de 10.000 lei conform prevederilor Legii 171/2010 pentru aruncarea sau depozitarea in fondul forestier national a reziduurilor menajere, fiind aplicata si sanctiunea complementara de obligare a ... citește toată știrea