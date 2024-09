Video. Barbatul care a provocat intentionat incendiul din Codlea a fost arestat pentru 30 de zile. Au ars patru masini si fatada unui bloc

Barbatul care a incendiat o masina in Codlea a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de un barbat de 56 de ani, care a dobandit calitatea de inculpat cu privire la savarsirea infractiunii de distrugere.,,In noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 1:10, pe motiv de razbunare pentru nerestituirea unei sume de bani imprumutate, o persoana de sex masculin in varsta de 56 de ani s-a deplasat in ... citește toată știrea