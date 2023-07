Zeci de perchezitii au loc la aziluri de batrani si institutii publice din Bucuresti si din judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi, Constanta, Olt si Arges, intr-un dosar de exploatare a persoanelor cu vulnerabilitati si abuz in serviciu.Politistii si procurorii DIICOT au descins in camine de batrani din apropierea Capitalei. Sunt zeci de perchezitii in mai multe judete, intr-un dosar de exploatare a persoanelor cu vulnerabilitati sau aflate in situatii vulnerabile, transmite Digi24.Victimele ... citeste toata stirea