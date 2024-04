Video. Beat la volan prin Fagaras. Pentru a-l opri, politistii au actionat ca in filme

Un barbat din Fagaras a pus pe urmele lui politistii din localitate. A urmat o actiune ca-n filme pana oamenii legii l-au putut opri pe conducatorul auto. Barbatul s-a ales cu dosar penal."Dupa punerea in functiune a semnalelor acustice si luminoase cel aflat la volanul vehicului in cauza nu s-a conformat si a incercat sa se sustraga controlului, demarand in tromba. Astfel, s-a trecut la urmarirea vehiculului pe mai multe strazi din localitate, iar un alt echipaj de politie a constituit ... citește toată știrea