VIDEO Biciclist urmarit de un lup, pe Drumul de Poiana

Un lup a fost surprins alergand in urma unui biciclist care cobora, in viteza, pe Drumul de Poiana.Un lup a fost surprins in Poiana Brasov, in timp ce alerga in spatele unui biciclist.Evenimentul a avut loc, duminica, 7 aprilie, cand un lup a fost surprins pe Drumul de Poiana, alergand cu viteza dupa un biciclist care cobora spre Brasov. ... citește toată știrea