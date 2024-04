VIDEO Big Little Festival, la Rasnov. Smiley, Alina Eremia si Mario Fresh la sigurul festival din Europa de Est dedicat exclusiv familiilor

Big Little Festival este un festival pentru oameni mari si mici, un mod cat mai placut pentru ca parintii sa petreaca timp de calitate alaturi de copiii lor."Festivalul are loc in perioada 21-23 iunie 2024, in inima Romaniei, in orasul Rasnov, astfel incat accesul sa fie cat mai usor pentru familiile din toata tara.Ne vor incanta Smiley, Alina Eremia, Jo, Feli, Andra Gogan, Mario Fresh si multi altii.O multime de activitati ii ... citește toată știrea