Cainele presedintei Maia Sandu a incalcat joi protocolul diplomatic, muscandu-l de mana pe presedintele austriac Alexander Van der Bellen, aflat in vizita in Republica Moldova, relateaza presa locala.Incidentul a avut loc in momentul in care cei doi lideri se plimbau in curtea resedintei prezidentiale, iar Van der Bellen a incercat sa mangaie cainele, un caine salvat de pe strada, numit Codrut, potrivit News.ro.Dupa o intrevedere ... citeste toata stirea