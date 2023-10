Pe contul de TikTok al lui Calin Donca a aparut un video, in care acesta explica modul in care au fost investiti banii, dar si cum pot fi acestia recuperati de persoanele care vor sa se retraga din afacere.Calin Donca se afla in spatele gratiilor, fiind acuzat de manipularea pietei de capital, de delapidare, de constituirea unui grup infractional, dar si de inselaciune.Pe canalul de TikTok a omului de afaceri din Brasov, a fost postat un mesaj privitor la situatia in care se afla parcurile ... citeste toata stirea