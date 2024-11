VIDEO Calin Georgescu reactioneaza la valul de proteste: Observ manipularea tinerilor pentru a iesi in strada. Nu am nicio legatura cu Rusia, sunt roman, nu sunt legionar

Calin Georgescu a facut declaratii, marti seara, pe retele de socializare, pentru a indemna la unitate, dupa ce afirma ca a vazut un val de ura propagat in ultimele 48 de ore. Alaturi de Georgescu, in aceasta transmisie s-a aflat si sotia sa, Cristela Georgescu.Candidatul independent la alegerile prezidentiale Calin Georgescu, care a intrat in turul al doilea de pe prima pozitie, a afirmat, marti seara, ca observa manipularea tinerilor de a iesi in strada si de a protesta impotriva lui si a ... citește toată știrea