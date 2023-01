O caprioara care s-a ratacit si era blocata in curtea unei fabrici din Brasov a fost recuperata de jandarmii brasoveni.Jandarmii de la Gruparea de Jandarmi Mobila Brasov au avut o misiune speciala duminica seara.Ei au fost sesizati ca o caprioara s-a ratacit si este blocata in curtea unei fabrici, animalul avand nevoie de ajutor.Animalul a fost tratat si eliberat in padure, relateaza News.ro. ... citeste toata stirea