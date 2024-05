VIDEO Ce a declarat Adrian Vestea dupa ce Marius Dunca i-a transmis acestuia un mesaj pe contul sau de Facebook

Marius Dunca, presedintele PSD Brasov, i-a transmis pe contul sau de Facebook un mesaj lui Adrian Vestea, ministrul Dezvoltarii, in care ii spune acestuia ca induce in eroare electoratul.Mesajul lui Marius Dunca postat pe contul sau de Facebook:,,Sa fie clar, domnule Adrian Vestea,V-am urmarit cu atentie postarea si ma asteptam sa intelegeti ca binele oamenilor este mai important decat un atac la persoana mea, purtat cu vorbele altora, pe care nu le regasesc in vocabularul dumneavoastra. ... citește toată știrea