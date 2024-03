VIDEO Centura Comarnic ar putea fi gata pana la finalul anului. Drumul va fi parcurs in 4 minute

Centura Comarnic ar trebui sa fie gata pana la sfarsitul anului. Drumul de sase kilometri va putea fi parcurs in 4 minute.Lucrarile la Centura Comarnic sunt in grafic. Drumul ar putea fi gata pana la finalul anului, astfel traficul pe Valea Prahovei va fi mai lejer.Centura Comarnic, in lungime de 6 kilometri de la va fi inaugurata pana la sfarsitul anului, estimeaza Consiliul Judetean Prahova."Lucrarile la centura ocolitoare a orasului Comarnic, un proiect esential pentru ... citește toată știrea