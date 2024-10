VIDEO Complexul de Agrement de sub Tampa va intra in reabilitare. Investitie de peste 28 milioane lei

Lucrarile de reabilitare la Complexul de Agrement de sub Tampa ar putea incepe in curand. Au fost aprobati indicatorii pentru reabilitarea centrului si a terenului de sport aferent.Consiliul Judetean Brasov a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare imobil Complex Agrement Tampa Brasov si teren de sport aferent, parte a proiectului *Creare a unei retele de hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale in bibliotecile din Judetul Brasov*" finantat ... citește toată știrea