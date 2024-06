Video. Cum va arata autostrada A3 intre Arpasu de Jos si Sambata de Sus

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov a publicat o prezentare 3D realizata de proiectant a celui de-al treilea tronson al autostrazii Sibiu - Fagaras, respectiv cel dintre Arpasu de Jos (DN1) - Sambata de Sus. Traseul are o lungime de 17,61 km si include constructia a 27 de structuri de arta, printre care si un pod de o complexitate tehnica ridicata in lungime de 820 m."Acest tronson se afla intr-o faza avansata de proiectare iar constructia efectiva va incepe in decursul acestui an", ... citește toată știrea