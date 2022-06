VIDEO Cum va arata noul camin pentru persoane fara adapost din Brasov?

Stadiul lucrarilor pentru amenajarea noului camin pentru persoane fara adapost, de pe strada Panselelor a fost verificat, astazi.Lucrarile de amenajare a caminului, incepute in iunie 2021, au ca obiectiv crearea unui centru complex care sa ofere servicii de adapost de noapte, centru de zi si centru rezidential pentru persoanele fara adapost.,,Astazi am venit sa verificam stadiul lucrarilor la noul Camin pentru persoane fara adapost, investitie care se deruleaza in aceasta perioada pe strada ... citeste toata stirea