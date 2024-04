VIDEO Cutremur de 7,4 grade in Taiwan: Patru morti, peste 700 de raniti si zeci de cladiri prabusite

Un cutremur de 7,4 grade s-a inregistrat miercuri dimineata in Taiwan. 4 morti, peste 700 de raniti, zeci de cladiri prabusite, dupa cel mai puternic seism din ultimii 25 de ani.Un cutremur puternic s-a inregistrat miercuri dimineata in estul Taiwanului, iar o alerta tsnuami a fost emisa in Okinawa, in sud-vestul arhipelagului japonez, dar si in Filipine. Seismul a avut loc la ora locala 07:58 a.m. (2:58, ora Romaniei), la o adancime de 15,5 km, chiar in largul coastei de est, potrivit ... citește toată știrea