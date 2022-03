VIDEO De vineri ski-pass-urile pentru transportul pe cablu din Poiana Brasov se pot incarca online

Incepand de maine, 18 martie, in cadrul unui program pilot, ski-pass-urile pentru transportul pe cablu din Poiana Brasov vor putea fi incarcate cu puncte si on-line, in cadrul platformei www.skibv.ro, lansata de Primaria Brasov in parteneriat cu Ana Teleferic, SC Insight Software SRL ( reprezentant Skidata Austria in Romania), S.C Ski Brasov SRL si Netopia Financiar Service SRL.Prin asigurarea acestui sistem electronic de incarcare se elimina, pentru cei care utilizeaza telegondola, ... citeste toata stirea