Presedintele AUR, George Simion, a anuntat vineri, 17 noiembrie, inscrierea deputatei Ana Predescu si a lui Eduard Balascan, presedintele oamenilor de afaceri din Brasov, in filiala judeteana Brasov a partidului. DEspre ultimul am scris AICI!"Din ce in ce mai multi oameni valorosi, capabili, alaturi de care vreau sa reconstruiesc Romania se alatura AUR. (...) Imi face o deosebita placere sa o anunt ca pe colega a mea, nu doar in Camera Deputatilor, ci si colega de partid, si persoana care va ... citeste toata stirea