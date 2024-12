VIDEO Descinderi la Brasov! Perchezitii la persoane cercetate pentru trafic ilicit de substante dopante

La data de 5 decembrie 2024, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul I.P.J. Timis, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, au pus in executare 17 mandate de perchezitie domiciliara, dintre care 5 in judetul Timis, 7 in judetul Arad, 2 in judetul Caras-Severin, 1 in judetul Suceava, 1 in judetul Brasov si 1 in judetul Braila, la persoane cercetate pentru trafic ilicit de substante dopante.Perchezitiile s-au desfasurat in ... citește toată știrea