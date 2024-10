VIDEO DIICOT: Peste 130 de perchezitii in toata tara, pentru destructurarea unor grupari infractionale. 200 de persoane, duse la audieri

Politistii si procurorii DIICOT fac, miercuri dimineata, peste 130 de perchezitii in toata tara, pentru destructurarea unor grupari specializate in trafic de droguri, pornografie infantila si criminalitate informatica. 200 de persoane vor fi audiate.Politistii si procurorii DIICOT fac, miercuri dimineata, peste 130 de perchezitii in toata tara, in cadrul a 40 de actiuni operative pentru destructurarea unor grupari specializate in trafic de droguri, trafic de persoane si minori, trafic de ... citește toată știrea