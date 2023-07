Doi brasoveni sunt cercetati, dupa ce au cumparat o masina de la o persoana din Ploiesti, platind cu bani falsi, facuti in casa la imprimanta. Unul dintre suspecti a fost arestat preventiv, celalalt fiind cercetat sub control judiciar.Doua persoane din municipiul Brasov sunt cercetate intr-un dosar de falsificare de monede, dupa ce au cumparat un autoturism platind cu bancnote falsificate. Politistii au gasit, in urma unor perchezitii, o imprimanta si mai multe bancnote falsificate si au ... citeste toata stirea