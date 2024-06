VIDEO Doua avioane s-au ciocnit in aer, in timpul unui show aviatic din Portugalia. Un pilot a murit

Doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit in aer in Portugalia in timpul unui show aviatic. Un pilot a murit, iar altul a fost ranit.Un pilot a murit, iar altul a fost ranit, duminica dupa-amiaza, in timpul unui show aviatic, in Portugalia.Doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit duminica dupa-amiaza, in timpul unui show aviatic la aeroportul din Beja, in sudul Portugaliei, transmite News.ro.Potrivit presei portugheze, ... citește toată știrea